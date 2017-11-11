Настройка сервера

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Завершен4 заявки161 просмотр

Добрый день господа! нужно вывести phpmyadmin на другой порт и ссылку на него поменять плюс сделать серверную авторизацию на phpmyadmin(полностью обезопасить)

Разобраться почему с root не пускает в phpmyadmin

8 лет назад
progerrc
Сергей 
62 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад
$26
1 день
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DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад