Консультация по работе IPSEC-туннелей в Mikrotik.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки184 просмотра

Я: RB-951, один публичный IP, одна подсеть 172.16.2.1/24

Контрагент: два публичных IP, за ними одинаковые подсети 10.4.0.0/16

Необходимо иметь два IPSEC туннеля до контрагента, один основной, другой резервный. В случае отказа основного, переключение на резервный до момента пока не поднимется основной. Самостоятельно ситуация не разруливается, т.к. одновременно две политики с одинаковыми подсетями и с той и с другой стороны не работают. Чувствую что нужен хороший скрипт под эти задачи, но своими силами задачу не решить. 

8 лет назад
kidlair
Сергей 
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров