Консультация по работе IPSEC-туннелей в Mikrotik.

Я: RB-951, один публичный IP, одна подсеть 172.16.2.1/24

Контрагент: два публичных IP, за ними одинаковые подсети 10.4.0.0/16

Необходимо иметь два IPSEC туннеля до контрагента, один основной, другой резервный. В случае отказа основного, переключение на резервный до момента пока не поднимется основной. Самостоятельно ситуация не разруливается, т.к. одновременно две политики с одинаковыми подсетями и с той и с другой стороны не работают. Чувствую что нужен хороший скрипт под эти задачи, но своими силами задачу не решить.