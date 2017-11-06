Объединить данные 2 таблиц Excel

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт19 заявок352 просмотра

Здравсвуйте! Есть таблица с данными ФИО клиентов, с эл. адресом без города и с ФИО, с городом без. эл. почты.

Нужно объединить данные 2 таблиц Excel и сформировать 3 со всеми этими данными. 

Т.е., наверно, нужно найти по ФИО человека и добавить город или эл. адрес.

Точность нужно 100%. Лучше с помощью какой-нибудь формулы.

Срочно!!!

8 лет назад
Skybus
Илья 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

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