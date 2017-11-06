Я: RB-951, один публичный IP, одна подсеть 172.16.2.1/24 Контрагент: два публичных IP, за ними одинаковые подсети 10.4.0.0/16 Необходимо иметь два IPSEC туннеля до контрагента, один основной, другой резервный. В случае отказа основного, переключение ...
Объединить данные 2 таблиц Excel
Здравсвуйте! Есть таблица с данными ФИО клиентов, с эл. адресом без города и с ФИО, с городом без. эл. почты.
Нужно объединить данные 2 таблиц Excel и сформировать 3 со всеми этими данными.
Т.е., наверно, нужно найти по ФИО человека и добавить город или эл. адрес.
Точность нужно 100%. Лучше с помощью какой-нибудь формулы.
Срочно!!!
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