Здравсвуйте! Есть таблица с данными ФИО клиентов, с эл. адресом без города и с ФИО, с городом без. эл. почты.

Нужно объединить данные 2 таблиц Excel и сформировать 3 со всеми этими данными.

Т.е., наверно, нужно найти по ФИО человека и добавить город или эл. адрес.

Точность нужно 100%. Лучше с помощью какой-нибудь формулы.

Срочно!!!