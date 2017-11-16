Настроить сервер

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен7 заявок266 просмотров

Помочь в настройке dns-серверов для подключения сайта к cloudflare и перенос на новый хостинг.

Cloudflare
8 лет назад
xels
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

bereza1
Андрей 
41 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$200
5 дней
Задача решена на отлично. Во время настройки все вопросы решались оперативно. Рекомендую Андрея к сотрудничеству.
Алексей отличный заказчик. Конкретно поставлена задача, моментальная оплата. И хорошие человеческие качества. ;)

Заявки фрилансеров

bereza1
Андрей 
41 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад