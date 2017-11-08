Добрый день господа! нужно вывести phpmyadmin на другой порт и ссылку на него поменять плюс сделать серверную авторизацию на phpmyadmin(полностью обезопасить) Разобраться почему с root не пускает в phpmyadmin
Настроить микрофон at2020 usb+ для виндовс 7
Необходимо настроить микрофон at2020 usb+ для виндовс 7. Микрофон будет использоваться для записи видео-уроков. Сейчас, когда включен микрофон, нету звука на ноутбуке и само собой при записи видео. Нужно исправить данную проблему. Процесс настройки можем провести в скайпе, я поделюсь экраном. Стоимость - 200 грн, оплата только в гривнах на карту ПриватБанка.
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