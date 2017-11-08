Настроить микрофон at2020 usb+ для виндовс 7

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки323 просмотра

Необходимо настроить микрофон at2020 usb+ для виндовс 7.  Микрофон будет использоваться для записи видео-уроков. Сейчас, когда включен микрофон, нету звука на ноутбуке и само собой при записи видео. Нужно исправить данную проблему. Процесс настройки можем провести в скайпе, я поделюсь экраном. Стоимость - 200 грн, оплата только в гривнах на карту ПриватБанка. 

8 лет назад
bestaff
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров