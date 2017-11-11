Mikrotik wan

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки186 просмотров

требуется смаршрутизировать публичный, белый IP внутрь локалки на виртуальную машину, для доступа извне без проброса портов.

примерно как работает технология ip unnumbered у cisco/

предлагать поставить свич не стоит.

в общем сам разобрался опять. всем спасибо

8 лет назад
ksit-sv
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров