схема примерно такая: есть распберри пи. к нему подключены сетевые карты. в каждуюиз них подключен отдельный ноутбук. это сделано для того чтобы с каждого ноутбука не было видно одних и тех же элементов. ...
Исправление ошибки 1с , Ошибка работы с интернетом
Программа меняеться данными с сайтом, провайдер изменил тип соединения, программа стала выдавать ошибку. Нужно поправить.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Системное администрирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
ОТТ-сервису требуется системный администратор на удаленной основе. Требования: Отличное знание английского языка. Отличное знание Linux, настройка системы, тюнинг, поддержка, мониторинг Знание скриптовых языков, shell, ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $7
Необходимо настроить микрофон at2020 usb+ для виндовс 7. Микрофон будет использоваться для записи видео-уроков. Сейчас, когда включен микрофон, нету звука на ноутбуке и само собой при записи видео. Нужно исправить данную проблему. Процесс настройки можем ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день господа! нужно вывести phpmyadmin на другой порт и ссылку на него поменять плюс сделать серверную авторизацию на phpmyadmin(полностью обезопасить) Разобраться почему с root не пускает в phpmyadminЗавершен8 лет назад
Здравствуйте! Нужно развернуть сервер и поднять на нем proxy ipv6.Завершен7 лет назад
- $200
Помочь в настройке dns-серверов для подключения сайта к cloudflare и перенос на новый хостинг.Завершен8 лет назад
Решить работу тдс ztds. Юзеры пошли по урллу go.php по умолчанию. Работала но резко перестало. Вернул на старую версию, толку нет API совподают. Цену сами указывайте.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравсвуйте! Есть таблица с данными ФИО клиентов, с эл. адресом без города и с ФИО, с городом без. эл. почты. Нужно объединить данные 2 таблиц Excel и сформировать 3 со всеми этими данными. ...Системное администрирование19 заявокЗакрыт8 лет назад
Я: RB-951, один публичный IP, одна подсеть 172.16.2.1/24 Контрагент: два публичных IP, за ними одинаковые подсети 10.4.0.0/16 Необходимо иметь два IPSEC туннеля до контрагента, один основной, другой резервный. В случае отказа основного, переключение ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужна помощь в подключении к серверу через SSHСистемное администрирование8 заявокЗакрыт8 лет назад