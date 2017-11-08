Исправление ошибки 1с , Ошибка работы с интернетом

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки147 просмотров

Программа меняеться данными с сайтом, провайдер изменил тип соединения, программа стала выдавать ошибку. Нужно поправить.

8 лет назад
vio193
Илья 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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