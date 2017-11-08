Нужно починить интернет с итальянскими IP

схема примерно такая:

есть распберри пи. к нему подключены сетевые карты. в каждуюиз них подключен отдельный ноутбук. это сделано для того чтобы с каждого

ноутбука не было видно одних и тех же элементов. например один и тот же мак был

не виден и т.п. у каждого ноутбука свой итальянский ИП адрес.

при этом интернет от ноута к итальянской впске раздается длякаждого ноута по отдельному каналу интернета. там 1 кабель и 2 усб модема. это

сделано для того чтобы падение одного интернета не привело к одновременному

падению интернета еще и на соседних ноутах.

кроме этого если инет все таки где то падает то реальный ИПадрес высветиться нигде не должен, ноут должен просто остаться без инета.

схема работала нормально но потом что то произошло то ли смодемами то ли с мтсом и работать перестала. у старого админа нет времени

чинить. у нас с ним есть много переписки на этот счет - мне кажется оптимальный

вариант это дать вам ТВ до моего компа и в скайпе с ним сможете сами посмотреть

- она легко находится поиском по "пи".

Замечу, что пара админов уже там повозилась часа по два иоба сказали, что тут думать надо

Если готовы решить данную проблему, напишите ваш скайп длясвязи.

Оплата по факту решения проблемы, задача довольно срочная…