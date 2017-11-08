ОТТ-сервису требуется системный администратор на удаленной основе. Требования: Отличное знание английского языка. Отличное знание Linux, настройка системы, тюнинг, поддержка, мониторинг Знание скриптовых языков, shell, ...
Нужно починить интернет с итальянскими IP
схема примерно такая:
есть распберри пи. к нему подключены сетевые карты. в каждуюиз них подключен отдельный ноутбук. это сделано для того чтобы с каждого
ноутбука не было видно одних и тех же элементов. например один и тот же мак был
не виден и т.п. у каждого ноутбука свой итальянский ИП адрес.
при этом интернет от ноута к итальянской впске раздается длякаждого ноута по отдельному каналу интернета. там 1 кабель и 2 усб модема. это
сделано для того чтобы падение одного интернета не привело к одновременному
падению интернета еще и на соседних ноутах.
кроме этого если инет все таки где то падает то реальный ИПадрес высветиться нигде не должен, ноут должен просто остаться без инета.
схема работала нормально но потом что то произошло то ли смодемами то ли с мтсом и работать перестала. у старого админа нет времени
чинить. у нас с ним есть много переписки на этот счет - мне кажется оптимальный
вариант это дать вам ТВ до моего компа и в скайпе с ним сможете сами посмотреть
- она легко находится поиском по "пи".
Замечу, что пара админов уже там повозилась часа по два иоба сказали, что тут думать надо
Если готовы решить данную проблему, напишите ваш скайп длясвязи.
Оплата по факту решения проблемы, задача довольно срочная…
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $7
Необходимо настроить микрофон at2020 usb+ для виндовс 7. Микрофон будет использоваться для записи видео-уроков. Сейчас, когда включен микрофон, нету звука на ноутбуке и само собой при записи видео. Нужно исправить данную проблему. Процесс настройки можем ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день господа! нужно вывести phpmyadmin на другой порт и ссылку на него поменять плюс сделать серверную авторизацию на phpmyadmin(полностью обезопасить) Разобраться почему с root не пускает в phpmyadminЗавершен8 лет назад
Здравствуйте! Нужно развернуть сервер и поднять на нем proxy ipv6.Завершен7 лет назад
- $200
Помочь в настройке dns-серверов для подключения сайта к cloudflare и перенос на новый хостинг.Завершен8 лет назад
Решить работу тдс ztds. Юзеры пошли по урллу go.php по умолчанию. Работала но резко перестало. Вернул на старую версию, толку нет API совподают. Цену сами указывайте.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравсвуйте! Есть таблица с данными ФИО клиентов, с эл. адресом без города и с ФИО, с городом без. эл. почты. Нужно объединить данные 2 таблиц Excel и сформировать 3 со всеми этими данными. ...Системное администрирование19 заявокЗакрыт8 лет назад
Я: RB-951, один публичный IP, одна подсеть 172.16.2.1/24 Контрагент: два публичных IP, за ними одинаковые подсети 10.4.0.0/16 Необходимо иметь два IPSEC туннеля до контрагента, один основной, другой резервный. В случае отказа основного, переключение ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужна помощь в подключении к серверу через SSHСистемное администрирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно настроить дочерний домен в CPanel для сайта на WP. 1. DNS прописаны 2. Дочерний домен создан 3. Сайт клонирован 4. База создана Но зайти на русскую версию так и не ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт8 лет назад