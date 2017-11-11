Необходимо настроить микрофон at2020 usb+ для виндовс 7. Микрофон будет использоваться для записи видео-уроков. Сейчас, когда включен микрофон, нету звука на ноутбуке и само собой при записи видео. Нужно исправить данную проблему. Процесс настройки можем ...
Системный администратор
ОТТ-сервису требуется системный администратор на удаленной основе.
Требования:
Отличное знание английского языка.
Отличное знание Linux, настройка системы, тюнинг, поддержка, мониторинг
Знание скриптовых языков, shell, bash. Ответственность, инициативность.
Быть на связи всегда 24/7, быстро реагировать и устранять возникающие в сети проблемы.
Обязанности:
Управление сетью из 20-30 серверов расположенных в разных концах планеты.
Детальная настройка zabbix.
Следить за работоспособностью сети, общаться с тех. поддержкой в ДЦ на английском языке, иногда по телефону.
Поиск решения и настройка софта для обмена потоками rtmp, http, hls, udp и
т.д. Постоянный поиск на зарубежных форумах стабильных потоков для
обмена и продажи. Постоянный (ежедневный) мониторинг потоков, поиск бекапов,
резервирование, общение с партнерами на англ. языке.
Настройка софта для транскодинга и перепаковки потоков.
Ежедневная проверка EPG, исправление неточностей.
Оплата по договоренности, пишите ожидаемую з.п., Ваш опыт, навыки и т.д.
Плюсы: знание PHP
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $7Системное администрирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день господа! нужно вывести phpmyadmin на другой порт и ссылку на него поменять плюс сделать серверную авторизацию на phpmyadmin(полностью обезопасить) Разобраться почему с root не пускает в phpmyadminЗавершен8 лет назад
Здравствуйте! Нужно развернуть сервер и поднять на нем proxy ipv6.Завершен7 лет назад
- $200
Помочь в настройке dns-серверов для подключения сайта к cloudflare и перенос на новый хостинг.Завершен8 лет назад
Решить работу тдс ztds. Юзеры пошли по урллу go.php по умолчанию. Работала но резко перестало. Вернул на старую версию, толку нет API совподают. Цену сами указывайте.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравсвуйте! Есть таблица с данными ФИО клиентов, с эл. адресом без города и с ФИО, с городом без. эл. почты. Нужно объединить данные 2 таблиц Excel и сформировать 3 со всеми этими данными. ...Системное администрирование19 заявокЗакрыт8 лет назад
Я: RB-951, один публичный IP, одна подсеть 172.16.2.1/24 Контрагент: два публичных IP, за ними одинаковые подсети 10.4.0.0/16 Необходимо иметь два IPSEC туннеля до контрагента, один основной, другой резервный. В случае отказа основного, переключение ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужна помощь в подключении к серверу через SSHСистемное администрирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно настроить дочерний домен в CPanel для сайта на WP. 1. DNS прописаны 2. Дочерний домен создан 3. Сайт клонирован 4. База создана Но зайти на русскую версию так и не ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
требуется сисадмин на 4 сервера, решить проблемы с постоянным "падением" сайтов сейчас там находится 50 сайтов и они раз в день просто отрубаются, надо оптимизировать работу серверовЗавершен8 лет назад