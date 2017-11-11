ОТТ-сервису требуется системный администратор на удаленной основе.

Требования:

Отличное знание английского языка.

Отличное знание Linux, настройка системы, тюнинг, поддержка, мониторинг

Знание скриптовых языков, shell, bash. Ответственность, инициативность.

Быть на связи всегда 24/7, быстро реагировать и устранять возникающие в сети проблемы.

Обязанности:

Управление сетью из 20-30 серверов расположенных в разных концах планеты.

Детальная настройка zabbix.

Следить за работоспособностью сети, общаться с тех. поддержкой в ДЦ на английском языке, иногда по телефону.

Поиск решения и настройка софта для обмена потоками rtmp, http, hls, udp и

т.д. Постоянный поиск на зарубежных форумах стабильных потоков для

обмена и продажи. Постоянный (ежедневный) мониторинг потоков, поиск бекапов,

резервирование, общение с партнерами на англ. языке.

Настройка софта для транскодинга и перепаковки потоков.

Ежедневная проверка EPG, исправление неточностей.

Оплата по договоренности, пишите ожидаемую з.п., Ваш опыт, навыки и т.д.

Плюсы: знание PHP