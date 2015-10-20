B-pen.ru

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка102 просмотра
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Иван, добрый день,

помогите разобраться с проблемой:

хостинг регулярно пишет , что с сайта идет большой трафик,

клиенты жалуются на трудность загрузки сайта, отдельных страниц,

ну и все такое

8 лет назад
bicpen
65 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад