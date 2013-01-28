Elastix настроить «attended transfer»

Что есть: Elastix. sip, iax телефоны и внешние номеры через sip и chan dongle

Входящий звонок, нажимаю *2 — просит ввести номер для перевода

Когда ввожу внутренний номер - идет вызов, человек поднимает трубку, я с ним говорю, но когда ложу трубку - внешний абонент так и остается OnHold, тоесть ему продолжает играть музыка

Если же пробую сделат перевод на внешний номер типа 063ХХХХХХХ, то вообще говорит "номер неверный" и даже вызов не идет.

Нужно реализовать перевод звонка.