Install LWP::UserAgent

Нужно исправить ошибку при установке модуля LWP::UserAgent.

Файл для установки загружается:

Загрузка http://www.cpan.org/authors/id/G/GA/GAAS/libwww-perl-5.834.tar.gz (267775 байт) ..

Получено 1024 байт (0 %)

Получено 27648 байт (10 %)

Получено 54272 байт (20 %)

Получено 80896 байт (30 %)

Получено 107520 байт (40 %)

Получено 134144 байт (50 %)

Получено 160768 байт (60 %)

Получено 188416 байт (70 %)

Получено 215040 байт (80 %)

Получено 241664 байт (90 %)

Получено 267775 байт (100 %)

.. Загрузка завершена.

Затем распаковывается:

Выполнение gunzip -c /tmp/.webmin/libwww-perl-5.834.tar.gz | tar xvf - ..

Но при сборке ошибка:

Выполнение /usr/bin/perl Makefile.PL && make ..

WARNING: LICENSE is not a known parameter.

Warning: prerequisite HTML::Parser 3.33 not found.

Warning: prerequisite HTML::Tagset 0 not found.

Checking if your kit is complete...

Looks good

'LICENSE' is not a known MakeMaker parameter name.

Writing Makefile for LWP

sh: make: command not found

При ручной установке выдает следующие сообщения:

> cpan -i LWP::UserAgent

CPAN: Storable loaded ok

Going to read /root/.cpan/Metadata

Database was generated on Sun, 06 Dec 2009 03:43:02 GMT

Running install for module LWP::UserAgent

Running make for G/GA/GAAS/libwww-perl-5.834.tar.gz

CPAN: Digest::MD5 loaded ok

CPAN: Compress::Zlib loaded ok

Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/G/GA/GAAS/libwww-perl-5.834.tar.gz ok

Scanning cache /root/.cpan/build for sizes

Removing previously used /root/.cpan/build/libwww-perl-5.834

CPAN.pm: Going to build G/GA/GAAS/libwww-perl-5.834.tar.gz

WARNING: LICENSE is not a known parameter.

Warning: prerequisite HTML::Parser 3.33 not found.

Warning: prerequisite HTML::Tagset 0 not found.

Checking if your kit is complete...

Looks good

'LICENSE' is not a known MakeMaker parameter name.

Writing Makefile for LWP

---- Unsatisfied dependencies detected during [G/GA/GAAS/libwww-perl-5.834.tar.gz] -----

HTML::Parser

HTML::Tagset

Shall I follow them and prepend them to the queue

of modules we are processing right now? [yes] yes

Running make test

Delayed until after prerequisites

Running make install

Delayed until after prerequisites

Running install for module HTML::Parser

Running make for G/GA/GAAS/HTML-Parser-3.64.tar.gz

LWP not available

CPAN: Net::FTP loaded ok

Fetching with Net::FTP:

ftp://cpan.nx1.ru/authors/id/G/GA/GAAS/HTML-Parser-3.64.tar.gz

Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/G/GA/GAAS/HTML-Parser-3.64.tar.gz ok

CPAN.pm: Going to build G/GA/GAAS/HTML-Parser-3.64.tar.gz

WARNING: LICENSE is not a known parameter.

Warning: prerequisite HTML::Tagset 3 not found.

Checking if your kit is complete...

Looks good

'LICENSE' is not a known MakeMaker parameter name.

Writing Makefile for HTML::Parser

---- Unsatisfied dependencies detected during [G/GA/GAAS/HTML-Parser-3.64.tar.gz] -----

HTML::Tagset

Shall I follow them and prepend them to the queue

of modules we are processing right now? [yes] yes

Running make test

Delayed until after prerequisites

Running make install

Delayed until after prerequisites

Running install for module HTML::Tagset

Running make for P/PE/PETDANCE/HTML-Tagset-3.20.tar.gz

LWP not available

Fetching with Net::FTP:

ftp://cpan.nx1.ru/authors/id/P/PE/PETDANCE/HTML-Tagset-3.20.tar.gz

LWP not available

Fetching with Net::FTP:

ftp://cpan.nx1.ru/authors/id/P/PE/PETDANCE/CHECKSUMS

Couldn't fetch CHECKSUMS from cpan.nx1.ru

Fetching with Net::FTP

ftp://cpan.nx1.ru/authors/id/P/PE/PETDANCE/CHECKSUMS.gz

Couldn't fetch CHECKSUMS.gz from cpan.nx1.ru

Trying with "/usr/bin/wget -O -" to get

ftp://cpan.nx1.ru/authors/id/P/PE/PETDANCE/CHECKSUMS

--16:05:15-- ftp://cpan.nx1.ru/authors/id/P/PE/PETDANCE/CHECKSUMS

Resolving no... failed: Name or service not known.

Trying with "/usr/bin/wget -O -" to get

ftp://cpan.nx1.ru/authors/id/P/PE/PETDANCE/CHECKSUMS.gz

--16:05:15-- ftp://cpan.nx1.ru/authors/id/P/PE/PETDANCE/CHECKSUMS.gz

Resolving no... failed: Name or service not known.

No external ftp command available

Please check, if the URLs I found in your configuration file

(ftp://cpan.nx1.ru/) are valid. The urllist can be edited. E.g. with 'o

conf urllist push ftp://myurl/'

Could not fetch authors/id/P/PE/PETDANCE/CHECKSUMS

Trying /root/.cpan/sources/authors/id/P/PE/PETDANCE/CHECKSUMS.gz

LWP not available

Fetching with Net::FTP:

ftp://cpan.nx1.ru/authors/id/P/PE/PETDANCE/CHECKSUMS.gz

Couldn't fetch CHECKSUMS.gz from cpan.nx1.ru

Trying with "/usr/bin/wget -O -" to get

ftp://cpan.nx1.ru/authors/id/P/PE/PETDANCE/CHECKSUMS.gz

--16:06:50-- ftp://cpan.nx1.ru/authors/id/P/PE/PETDANCE/CHECKSUMS.gz

Resolving no... failed: Name or service not known.

System call "/usr/bin/wget -O - "ftp://cpan.nx1.ru/authors/id/P/PE/PETDANCE/CHECKSUMS.gz" > /root/.cpan/sources/authors/id/P/PE/PETDANCE/CHECKSUMS"

returned status 1 (wstat 256)

Warning: expected file doesn't exist

No external ftp command available

Please check, if the URLs I found in your configuration file

(ftp://cpan.nx1.ru/) are valid. The urllist can be edited. E.g. with 'o

conf urllist push ftp://myurl/'

Could not fetch authors/id/P/PE/PETDANCE/CHECKSUMS.gz

CPAN.pm: Going to build P/PE/PETDANCE/HTML-Tagset-3.20.tar.gz

Checking if your kit is complete...

Looks good

Writing Makefile for HTML::Tagset

install: missing destination file operand after `LWP::UserAgent'

Try `install --help' for more information.

install LWP::UserAgent -- NOT OK

Running make test

Can't test without successful make

Running make install

make had returned bad status, install seems impossible

Running make for G/GA/GAAS/HTML-Parser-3.64.tar.gz

Is already unwrapped into directory /root/.cpan/build/HTML-Parser-3.64

CPAN.pm: Going to build G/GA/GAAS/HTML-Parser-3.64.tar.gz

install: missing destination file operand after `LWP::UserAgent'

Try `install --help' for more information.

install LWP::UserAgent -- NOT OK

Running make test

Can't test without successful make

Running make install

make had returned bad status, install seems impossible

Running install for module HTML::Tagset

Running make for P/PE/PETDANCE/HTML-Tagset-3.20.tar.gz

Is already unwrapped into directory /root/.cpan/build/HTML-Tagset-3.20

Has already been processed within this session

Running make test

Can't test without successful make

Running make install

make had returned bad status, install seems impossible

Running make for G/GA/GAAS/libwww-perl-5.834.tar.gz

Is already unwrapped into directory /root/.cpan/build/libwww-perl-5.834

CPAN.pm: Going to build G/GA/GAAS/libwww-perl-5.834.tar.gz

install: missing destination file operand after `LWP::UserAgent'

Try `install --help' for more information.

install LWP::UserAgent -- NOT OK

Running make test

Can't test without successful make

Running make install

make had returned bad status, install seems impossible