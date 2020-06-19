Настроить Code Coverage в Cypress

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Скажите пожалуйста, сможете выполнить такую работу: Настроить Code Coverage в Cypress: Нужно подключить на наш проект плагин с Cypress: https://docs.cypress.io/guides/tooling/code-coverage.html#Install-the-plugin.Наш проект на quasar.dev/.Команда запуска проекта – yarnКлючевая технология для решения именно в нашем варианте это Webpack, возможно вы предложите 

5 лет назад
Yana_Nitra
Яна 
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Была
5 лет назад

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Александр
 
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