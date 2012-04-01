Настроить конфиг exim 4

Здравствуйте , требуется правильно настроить на впс конфиг exim4, который работает в связке с courier imap с хранением юзеров в userdb (не в sql).

Авторизация plain, tls также не требуется.

Установка courier проходит нормально, userdb - ок , авторизовываться и получать письма через thunderbird из дома получается, но при попытке отправить письмо выходит таймаут. В логах пишет нечто вроде ошибки plain аутентификатора. Записи аутентификаторов прописаны в exim.conf для этого демона. Но видимо что-то в аутентификаторе записано неверно. Думаю, там надо включить какую-нибудь мелочь, но не пойму что именно.

По сути необходимо: посмотреть конфиг , настроить отправку и обязательно написать пошаговую инструкцию настройки конфига.

Оплата - 20$ по факту выполненной работы.