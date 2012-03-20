Настроить VPN сеть

Имеется ПК windows 2003 SP2 + VPN сервер

Требуется настроить к нему VPN соединение с других компьютеров.

Основная проблема в том, что при подключении VPN пропадает интернет. На VPN сервере не открыт общий доступ к интернету.

Вторая проблема в том, что вообще не удаётся пользователям подключиться к VPN сети. Подробностей нет.

Настроить предлагается через Ammyy Admin http://www.ammyy.com/ru/