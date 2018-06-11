Настроить сервер

Системное администрированиеЗавершен11 заявок188 просмотров
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Стал сильно тормозить сервер, требуется настройка.

Все работало, потом резко перестал использовать оперативку.

Упал mysql, восстановили БД. Заменили SSD.

Сервер не использует более 1,5 гб оперативки.

Тормозит все! :)

исполнителю дам переписку с ТП.

6 лет назад
sitedn
Роман 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 отзывов
Выбранный исполнитель
adminstation
Виталий 
58 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад
$15
1 день
Работа выполнена. Рекомендую Виталия как ответственного исполнителя!
Замечательный заказчик, очень доволен сотрудничеством.