Настроить сервер

1. Установить на VPS сервер Linux c GUI 2. Настроить доступ по RDP для 3 пользователей (чтобы к серверу можно было подключаться по протоколу RDP с ПК под управлением Windows) 3. Установить браузер chrome на вирт.сервер 4. Написать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Стал сильно тормозить сервер, требуется настройка.
Все работало, потом резко перестал использовать оперативку.
Упал mysql, восстановили БД. Заменили SSD.
Сервер не использует более 1,5 гб оперативки.
Тормозит все! :)
исполнителю дам переписку с ТП.
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