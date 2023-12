Не получается запустить MySQL

root@srv ~ # service mysql restart

[info] Stopping MySQL Community Server 5.7.22.

[info] MySQL Community Server 5.7.22 is already stopped.

[info] Re-starting MySQL Community Server 5.7.22.

Error: Datadir /mysql/mysql does not exist. For security reasons the service will not automatically create directories outside /var/lib..

Errors found. Aborting.

недавно бд были перенесены на ssd, но сегодня папка с бд пропала (показывает настройку на несуществующий диск), физически диск есть но под другим именем

root@srv /etc/mysql/conf.d # mount /dev/sdd /mnt

mount: you must specify the filesystem type