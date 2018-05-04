Необходимо стереть/обнулить IMEI 4G-модема Xiaomi ZMI MF885

$300
Системное администрированиеЗакрыт2 заявки247 просмотров
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Необходимо стереть (обнулить) IMEI портативного 4G-модема Xiaomi ZMI MF885. Естественно, с сохранением работоспособности с российскими сим-картами. Все условия и цена обсуждаемы, важен лишь результат. Поспособствуем, если что-то понадобится. Модем предоставим. Главное требование – на выходе готовая инструкция, по которой я сам смогу совершать данную операцию

6 лет назад
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33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад