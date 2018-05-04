Настройка небольшой майнинг фермы

Ищу специалиста который готов в короткие сроки настроить майнинг ферму по teamviewer.

Железо следующее:

Процессор AMD Ryzen 5 1600

Материнская плата GIGABYTE GA-AB350M-DS3H

Видеокарта Sapphire Radeon RX Vega64 8G HBM2 NITRO+ (11275-03) (2 шт), подключены через райзера

Память SK hynix 4 GB DDR4 2400 MHz (2 шт)

Необходимо майнить монеро. Установлена ОС Windows 10 дабы работал специальный blockchain драйвер. Где брал руководства покажу. Проблема в том что когда видеокарты работают на этом драйвере в большей степени проходит несколько секунд и компьютер зависает на неопределенное время, оживить его можно только reset. Пробовал две сборки ОС. Пробовал сначала родные драйвера ставить потом blockchain - одна и та же история.

Сейчас хешрейт майнинга на карточку составляет около 700 H. У сообщества без исключения хешрейт на видеокартах (именно таких же, такого же производителя) составляет около 2000 H. Необходим специалист который готов и способен настроить Windows таким образом чтобы хешрейт был около 2000 H (+/- 50 хешей).

Также будет необходимо разъяснить мне в устной или письменной форме где я допускал ошибку, возможно Вы будете использовать специфическую сборку ОС, тогда мне будет необходим рабочий iso.

Не критично, но хотелось бы также увеличить хешрейт на самом процессоре, сейчас он составляет около 200-250 хешей, когда у большинства сообщества получается 500-550.