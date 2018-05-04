Установить на VPS сервер Linux, настроить доступ по RDP

$30
Системное администрированиеЗакрыт9 заявок230 просмотров
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1. Установить на VPS сервер Linux c GUI 

2. Настроить доступ по RDP для 3 пользователей (чтобы к серверу можно было подключаться по протоколу RDP с ПК под управлением Windows)

3. Установить браузер chrome на вирт.сервер

4. Написать инструкцию/сделать дистрибутив/пакет, чтобы чайник смог это установить на другие vps сервера 

Linux
6 лет назад
aka_paulo
Павел 
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад