Установить на VPS сервер Linux, настроить доступ по RDP

1. Установить на VPS сервер Linux c GUI

2. Настроить доступ по RDP для 3 пользователей (чтобы к серверу можно было подключаться по протоколу RDP с ПК под управлением Windows)

3. Установить браузер chrome на вирт.сервер

4. Написать инструкцию/сделать дистрибутив/пакет, чтобы чайник смог это установить на другие vps сервера