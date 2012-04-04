No/boot/loader

Сергей смог диогностировать проблему. При этом восстновил разбивку дисков и завел снова RAID с сохранением всех данных без переустановки сервера с 0! Так же начал с того, что сделал резервную копию, что показывает, что Сергей действительно переживает за сохранность данных. Рекомендую с ним работать!