No/boot/loader

Системное администрированиеЗавершен4 заявки155 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть проблема на сервере FreeBSD слетела загрузка (после перезда в другой Датацентр) и не загружается система, могу предоставить KVM доступ и пароль рута

Датацентр hetzner.de

Все останавливается на "No /boot/loader"

+ на сервере запущен Software RAID – GMIRROR

12 лет назад
future_tech
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
webserge
Сергей 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Сергей смог диогностировать проблему. При этом восстновил разбивку дисков и завел снова RAID с сохранением всех данных без переустановки сервера с 0! Так же начал с того, что сделал резервную копию, что показывает, что Сергей действительно переживает за сохранность данных. Рекомендую с ним работать!
Отличный заказчик. Было приятно работать. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Call center/Asterisk – настройка

    Необходима услуга по настройке и реализации своего рода call-центра. Предполагается прием звонков посредством: телефонных номеров, звонков на SkypeID, webcall (звонки через flash или т.п.). Необходимо: - настроить Asterisk; - настроить прием звонков; - настроить прием звонков через скайп; - предложить скрипт/решение ...

    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно исправить ошибку на сервере.

    $50

    На сайте появилась ошибка: #2002 - Сервер не отвечает (либо сокет локального MySQL-сервера некорректно настроен) Нужно ее исправить. Перезагрузка мускула не помогла, с перезагрузкой сервера есть проблема, никто ее никогда не далал, может и ...

    Системное администрирование9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка факс-сервера под linux

    Есть компьютер Lenovo x61s. Нужно настроить его как факс-сервер, чтобы он мог: 1. Получать факсы и отправлять их на электронную почту; 2. Получая письмо, отправлял его как факс. Пункт 1 — обязательный, пункт 2 — дополнительный. ================================================== ВАЖНО: Предоплат нет. ...

    Linux
    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить конфиг exim 4

    $20

    Здравствуйте , требуется правильно настроить на впс конфиг exim4, который работает в связке с courier imap с хранением юзеров в userdb (не в sql). Авторизация plain, tls также не требуется. Установка courier проходит нормально, userdb - ок ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Настроить VPN сеть

    Имеется ПК windows 2003 SP2 + VPN сервер Требуется настроить к нему VPN соединение с других компьютеров. Основная проблема в том, что при подключении VPN пропадает интернет. На VPN сервере не открыт общий доступ к интернету. Вторая ...

    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • DBA PostgreSQL

    Нужен грамотный специалист по профессиональной поддержке PostgreSQL Есть небольшое приложение, которое находится в стадии разработки. Приложение будет размещено на сайте в США. Нужет грамотный DBA PostgreSQL Спасибо! Ждем предложений!

    PostgreSQL
    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ревизия, последующая поддержка сайта

    Ищем системного администратора для проекта www.yarmarka.biz FreeBSD, PostgreSQL, Apache+PHP, sendmail Необходима ревизия имеющегося хозяйства, настройка, конфигурирование, резервное копирование, оперативное реагирование при нештатных ситуациях.

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад