Нужно исправить ошибку на сервере.

На сайте появилась ошибка: #2002 - Сервер не отвечает (либо сокет локального MySQL-сервера некорректно настроен)

Нужно ее исправить. Перезагрузка мускула не помогла, с перезагрузкой сервера есть проблема, никто ее никогда не далал, может и не заработать вообще послее нее.

Просьба оставлять свой Skype. Также добавить, что на сервере нету Админ Панели. Выделенный сервер.