Нужно исправить ошибку на сервере.

$50
Системное администрированиеЗакрыт9 заявок208 просмотров
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На сайте появилась ошибка: #2002 - Сервер не отвечает (либо сокет локального MySQL-сервера некорректно настроен)

Нужно ее исправить. Перезагрузка мускула не помогла, с перезагрузкой сервера есть проблема, никто ее никогда не далал, может и не заработать вообще послее нее.

Просьба оставлять свой Skype. Также добавить, что на сервере нету Админ Панели. Выделенный сервер.

12 лет назад
nazario9
35 летИталия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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