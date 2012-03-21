Настройка факс-сервера под linux

Есть компьютер Lenovo x61s. Нужно настроить его как факс-сервер, чтобы он мог:

1. Получать факсы и отправлять их на электронную почту;

2. Получая письмо, отправлял его как факс.

Пункт 1 — обязательный, пункт 2 — дополнительный.

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ВАЖНО: Предоплат нет. Оплачивается только полностью выполненная работа.

ВАЖНО: Сразу указывайте цену и срок. Предложения типа «Обращайтесь, договоримся» не рассматриваются!

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