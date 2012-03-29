Call center/Asterisk – настройка

День добрый. Сегодня вылезла сначала 504 ошибка, потом 500. Требуется поднастроить железку, и убрать эту ошибку. Сроки, сумма.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима услуга по настройке и реализации своего рода call-центра.
Предполагается прием звонков посредством: телефонных номеров, звонков на SkypeID, webcall (звонки через flash или т.п.).
Необходимо:
- настроить Asterisk;
- настроить прием звонков;
- настроить прием звонков через скайп;
- предложить скрипт/решение и настроить прием звонков через webcall;
- настроить запись всех разговоров (входящих / исходящих);
- расширения и т.п. для департаментов;
- переадресацию операторам;
- настроить осуществление исходящих звонков;
- интегрировать CRM.
Желательно:
- предложить провайдера входящих tollfree номеров (USA tollfree);
- предложить провайдера исходящих звонков;
- предложить CMR.
Укажите, пожалуйста, стоимость и сроки исполнения подобного задания.
Для контактов:
ICQ 298293149
- Похожие заказы
- Системное администрирование9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
На сайте появилась ошибка: #2002 - Сервер не отвечает (либо сокет локального MySQL-сервера некорректно настроен) Нужно ее исправить. Перезагрузка мускула не помогла, с перезагрузкой сервера есть проблема, никто ее никогда не далал, может и ...Системное администрирование9 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть компьютер Lenovo x61s. Нужно настроить его как факс-сервер, чтобы он мог: 1. Получать факсы и отправлять их на электронную почту; 2. Получая письмо, отправлял его как факс. Пункт 1 — обязательный, пункт 2 — дополнительный. ================================================== ВАЖНО: Предоплат нет. ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $20
Здравствуйте , требуется правильно настроить на впс конфиг exim4, который работает в связке с courier imap с хранением юзеров в userdb (не в sql). Авторизация plain, tls также не требуется. Установка courier проходит нормально, userdb - ок ...Завершен12 лет назад
Имеется ПК windows 2003 SP2 + VPN сервер Требуется настроить к нему VPN соединение с других компьютеров. Основная проблема в том, что при подключении VPN пропадает интернет. На VPN сервере не открыт общий доступ к интернету. Вторая ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен грамотный специалист по профессиональной поддержке PostgreSQL Есть небольшое приложение, которое находится в стадии разработки. Приложение будет размещено на сайте в США. Нужет грамотный DBA PostgreSQL Спасибо! Ждем предложений!Системное администрирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо поправить следующее Сайт работает в UTF кодировке, настройки mbstring: mbstring.func_overload=0 mbstring.internal_encoding=utf-8 требуется: mbstring.func_overload=2 mbstring.internal_encoding=utf-8Завершен12 лет назад
Ищем системного администратора для проекта www.yarmarka.biz FreeBSD, PostgreSQL, Apache+PHP, sendmail Необходима ревизия имеющегося хозяйства, настройка, конфигурирование, резервное копирование, оперативное реагирование при нештатных ситуациях.Завершен12 лет назад
Нужна модификация дистрибутивов Windows, а именно серверных версий 2003, 2008 всех версий (веб, стандарт, ентерпрайз итд) а именно нужна интеграция во все дистрибутивы драйверов для дисков, сети, чипсетов итд. На все дистрибутивы покупаются лицензии, так ...Закрыт12 лет назад
Требуется оказать услугу по настройкеЗавершен12 лет назад