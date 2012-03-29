Call center/Asterisk – настройка

Есть компьютер Lenovo x61s. Нужно настроить его как факс-сервер, чтобы он мог: 1. Получать факсы и отправлять их на электронную почту; 2. Получая письмо, отправлял его как факс. Пункт 1 — обязательный, пункт 2 — дополнительный. ================================================== ВАЖНО: Предоплат нет. ...