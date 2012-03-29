Call center/Asterisk – настройка

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка148 просмотров
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Необходима услуга по настройке и реализации своего рода call-центра.

Предполагается прием звонков посредством: телефонных номеров, звонков на SkypeID, webcall (звонки через flash или т.п.).

Необходимо:

- настроить Asterisk;

- настроить прием звонков;

- настроить прием звонков через скайп;

- предложить скрипт/решение и настроить прием звонков через webcall;

- настроить запись всех разговоров (входящих / исходящих);

- расширения и т.п. для департаментов;

- переадресацию операторам;

- настроить осуществление исходящих звонков;

- интегрировать CRM.

Желательно:

- предложить провайдера входящих tollfree номеров (USA tollfree);

- предложить провайдера исходящих звонков;

- предложить CMR.

Укажите, пожалуйста, стоимость и сроки исполнения подобного задания.

Для контактов:

ICQ 298293149

12 лет назад
workisgreat
Дмитрий 
39 летМолдова
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад