Нужно починить sendpuls чтобы был inbox

Системное администрированиеЗавершен1 заявка194 просмотра
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Нужно настроить и возможно прогреть домен с smtp на сендпульсе.

Сейчас всё летит в СПАМ

5 лет назад
denis7778
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Dmitriy_Lev
Дмитрий 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$20
1 день
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