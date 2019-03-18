Доработки и настройки Redmine

Системное администрированиеЗакрытнет заявок193 просмотра
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Если очень поверхностно, то мне нужно:

  • Сделать уведомления на email без текста новости/задачи, только заголовок, краткое описание и ссылка на новость/задачу в редмайне
  • Возможность отключать уведомления на email в во время создания контента (чекбокс)
  • Настройки уведомлений как на http://ru.demo.saas.rmplus.pro/rs_senders
  • Скрипт чата. Сделать, чтобы пользователи не видели всех пользователей системы
  • Снять ограничение в 10 вложений в новостях.
  • 2FA (универсальный плагин).
  • Аватарки (универсальный плагин).
  • Настройки рассылки сообщений пользователям: отправка по одному сообщению на 1 адрес, количество писем в минуту/час
  • В задачах и на форуме сортировка - вверху с последними изменениями и выделенные жирным.
Есть и другие задачи, возможно постоянное сотрудничество с ответственным исполнителем.
5 лет назад
upravaro
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад