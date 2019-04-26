Консультация, настройка и установка почтового сервера

Системное администрированиеЗавершен6 заявок271 просмотр
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Ищется системный администратор для консультации, установки и настройки почтового сервера для сервиса рассылок. Навыки работы с proxmox. Ориентировочная нагрузки 100-300 в сутки, но может и сильно отличаться. 

Рассылка будет осуществляться с помощью скрипта, авторизация по smtp. 

После обсуждения настроек нужно будет установить и настроить сервер, веб-форму к нему. 

В дальнейшем также планируется сотрудничество и по другим проектам ("на удаленке" со свободным временем  2-3 часа в день) . Оплата раз в неделю. Ведение задач через систему тикетов. Оплата по выполненным раз в неделю. Напишите мне как удобнее с Вами связаться, и я постараюсь ответить на возникшие вопросы. 

5 лет назад
wargych
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
DimaShpak
Дмитрий 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$70
3 дня
Все отлично. Связь не терялась, специалист очень грамотный, объяснил все непонятные моменты, дал полезные советы по настройке сервера. При необходимости я знаю к кому обратиться.
Спасибо за интересную работу, оплату, и приятное общение.