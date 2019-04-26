Консультация, настройка и установка почтового сервера

Ищется системный администратор для консультации, установки и настройки почтового сервера для сервиса рассылок. Навыки работы с proxmox. Ориентировочная нагрузки 100-300 в сутки, но может и сильно отличаться.

Рассылка будет осуществляться с помощью скрипта, авторизация по smtp.

После обсуждения настроек нужно будет установить и настроить сервер, веб-форму к нему.

В дальнейшем также планируется сотрудничество и по другим проектам ("на удаленке" со свободным временем 2-3 часа в день) . Оплата раз в неделю. Ведение задач через систему тикетов. Оплата по выполненным раз в неделю. Напишите мне как удобнее с Вами связаться, и я постараюсь ответить на возникшие вопросы.