Ищется системный администратор для консультации, установки и настройки почтового сервера для сервиса рассылок. Навыки работы с proxmox. Ориентировочная нагрузки 100-300 в сутки, но может и сильно отличаться. Рассылка будет осуществляться с помощью скрипта, авторизация по smtp. После ...
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перенести сайт на другой домен
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