Оптимизация VPS

Системное администрированиеЗавершен1 заявка130 просмотров
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Доброго дня!

Требуется оптимизация VPS-сервера. Там уже установлена CentOS с ISPManager 5. Нужно установить и настроить ngnix, а также установить SSL сертификат (самостоятельно не выходит).

8 лет назад
dxdt
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
8 лет назад
$10
1 день
Быстро и качественно все сделал, спасибо!
приятный адекватный заказчик