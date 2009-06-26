Перенести магазин на сервер

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен37 заявок469 просмотров

Как сказал мне мальчик из поддержки - у меня большая посещаемость и нужен отделенный сервер

Прошу помочь перенести мне магазин на сервер и сделать чтоб там он хорошо работал!

16 лет назад
tickey
36 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
16 лет назад
$300
3 дня
Андрей перенес мой магазин и настроил мне сервер. Оказывается что все сервера сначала дают так, что их могут испортить! Андрей мне помог построить на сервере защищенность и стабильность :) Еще я узнала много нового и непонятного, очень интересно было поговорить, спасибо!
Понимающий заказчик, приятно было поработать

Заявки фрилансеров

esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
16 лет назад