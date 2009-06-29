Настроить сетку и почистить компы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен5 заявок390 просмотров

Нужно вычистить компы от вирусов перенести базу 1с на сервер, переустановить Винт на нескольких компах.

провести анализ ситемы полностью может докупить оперативки и тд.

всего 6 компьютеров.

Москва, М. Савеловская, оплата налом 3000р

желателен человек на постоянную поддержку

16 лет назад
ogo67
49 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

barbo-s
Антон 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$100
1 день
Отличный специалист пришел все настроил переустановил без лишних слов. взял очень адекватную оплату, как договаривались хотя работы сделал больше. на следующий день по моей вине слетели некоторые настройки. приехал все быстро сделал денег не взял. поразительное качество - делать все молча и хорошо) рекомендую!

Заявки фрилансеров

barbo-s
Антон 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад