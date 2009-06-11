Установка mysql

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Завершен4 заявки245 просмотров

Установить настроить mysql. Залить дамп базы данных. (Приватный проект для MMM_Corp)

MySQL
16 лет назад
kino36g
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

MMM_Corp
Николай 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад
$15
1 день
Настроил быстро, качественно и в срок. Сразу видно человек знает свое дело.
Хороший заказчик, чёткая постановка задачи, адекватная оплата, рекомендую.

Заявки фрилансеров

MMM_Corp
Николай 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад