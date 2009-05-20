Нужно настроить удаленный доступ к видео регистратору который подключен к роутеру ASUS WL-500gP V2,есть выделенный ip. в аську 299232381
Расчеты по замерам трафика
Даны результаты (в excel документе) замера трафика к 1 - процессорному серверу (обслуживающему 300 пользователей), включая данные по времени обработки запроса сервером. (Кол-во запросов соответствует кол-ву пакетов).
Определить:
1. Какой моделью описывается данная система;
2. Какая средняя и максимальная частота поступления запросов;
3. Какой средний и максимальный размер пакета;
4. Какое среднее время отклика системы на запрос пользователя (накладными расходами линии связи пренебречь);
5. Среднее время нахождения запроса в очереди и ее средний размер;
6. Среднее кол-во резидентных запросов;
7. Время отклика, которое не будет превышено в 85% случаев;
8. Исходя из пиковой нагрузки определить параметры, указанные в п.п. 4-7;
9. Какой объем буфера на сервере необходим, чтобы при среднем времени из п.4 и 8 запросы не отбрасывались сервером;
10. Рассчитать коэффициент Херста для данной системы;
11. Как изменится коэффициент загрузки сервера, время отклика и как необходимо изменить буфер сервера при увеличении/уменьшении количества пользователей на 8,5 процента (При условии, что нагрузка возрастает прямо пропорционально кол-ву пользователей), в случае если система выходит за предельные параметры - определить, на сколько процентов необходимо увеличить производительность сервера;
В процессе работы требуется:
1. Выполнить и обосновать необходимые расчеты.
2. Представить необходимый графический материал.
В прикрепленном архиве полное описание задания, замеры трафика + методичка с формулами и описанием моделей.
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