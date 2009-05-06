Работа для специалиста по oasis

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки159 просмотров

Есть такой проект http://sourceforge.net/projects/oasis/

Необходимо настроить.

На данный момент все установлено , но вылетает ошибка segmentation fault.

16 лет назад
Vasiletc
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

MsiL
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
18 отзывов
16 лет назад
$150
1 день

Заявки фрилансеров

MsiL
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
18 отзывов
16 лет назад