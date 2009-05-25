Срочно восстановить работоспосбность 1С

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен5 заявок223 просмотра

Здравствуйте!

Не можем запустить 1С,пишет "Не найден ключь защиты".

Уже смотрело несколько человек,но никто не смог решить проблему.

Нужен человек,очень хорошо разбирающийся,как устанавливаются драйвера хасп.

НУЖНО ОЧЕНЬ СРОЧНО,ЗА СЕГОДНЯШНИЙ ВЕЧЕР!!!

Подробности в личку.

16 лет назад
kirill_03
Кирилл 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rokada
Е.П. 
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

rokada
Е.П. 
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад