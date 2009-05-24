Настроить удаленный доступ

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт7 заявок351 просмотр

Нужно настроить удаленный доступ к видео регистратору который подключен к роутеру ASUS WL-500gP V2,есть выделенный ip.

в аську 299232381

16 лет назад
rubeno
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mill
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16 лет назад
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mill
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад