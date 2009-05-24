Настроить удаленный доступ

Нужен сис.админ для разовой настройки сервера, ОС Линукс. Проблема в том что перестали скачиваться файлы, загрузка каждого файла обрывается на половине. Похоже что нужна тонкая настройка Апача. Если кто с талкивался такой проблемой отзовитесь пожалуйста.