Перенос сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен11 заявок329 просмотров

Нужно перенести один сайт, вес сайта около 80 GB

16 лет назад
hosting
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

nightflash
Аккаунт 
61 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов
16 лет назад
$10
1 день
Выражаю благодарность за оказанную услугу. Отличный исполнитель рекомендую всем не пожалеете)) Сделал то что было в задании, да ещё и проконсультировал по другим вопросам. Большое спасибо Максим!

Заявки фрилансеров

nightflash
Аккаунт 
61 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов
16 лет назад