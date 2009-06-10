Добрый день. Есть БД + VBA скриты на MS ACCESS. нужно перенести с одного компа на другой. При переносе возникает ошибка сan not find project or library. ...
Настроить сервер на Free BSD 7.0
Установить и настроить необходимое ПО для работы 15 сайтов.
Apache, PHP 5, MySQL 5, PHPmyAdmin, FTP
Почта
Веб панель
Удаленно.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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