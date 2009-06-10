Настроить сервер на Free BSD 7.0

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен21 заявка367 просмотров

Установить и настроить необходимое ПО для работы 15 сайтов.

Apache, PHP 5, MySQL 5, PHPmyAdmin, FTP

Почта

Веб панель

Удаленно.

ApacheMySQLPHP
16 лет назад
baltuk
Олег 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

MsiL
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
18 отзывов
16 лет назад
$50
1 день
Качественно настроил сервер за несколько часов. Никаких замечаний не возникло. Впечатления от сотрудничества только положительные.

Заявки фрилансеров

MsiL
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
18 отзывов
16 лет назад