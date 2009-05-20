Консультация и помощь по ACCESS

Добрый день. Есть БД + VBA скриты на MS ACCESS.

нужно перенести с одного компа на другой.

При переносе возникает ошибка сan not find project or library.

Нужна помощь и консультация в чем может быть ошибка, и как корректно перенести.

При удачной помоще и консультации, было бы не плохо за доп плату, ответить еще на пару вопросов.