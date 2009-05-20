Консультация и помощь по ACCESS

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт11 заявок299 просмотров

Добрый день. Есть БД + VBA скриты на MS ACCESS.

нужно перенести с одного компа на другой.

При переносе возникает ошибка сan not find project or library.

Нужна помощь и консультация в чем может быть ошибка, и как корректно перенести.

При удачной помоще и консультации, было бы не плохо за доп плату, ответить еще на пару вопросов.

VBA
16 лет назад
zingerman1986
Edvard Perehodko 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров