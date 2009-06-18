Обеспечить защиту сервера Ubuntu и защитить от атак DDOS!

Уже замучались мы со своим сервером когда он постоянно по ночам уходит в останов и не отвечает на коннекты - хостер говорит, что идут атаки DDOS и предлагает нам помощь только в закрытии доступа с определенных IP - но как мы их определим? Да и ведь не могут это быть один или два адреса, наверняка там сотни адресов. Вобщем короче, нужно сделать сервер нормально работающим. Это срочное задание!