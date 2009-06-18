Обеспечить защиту сервера Ubuntu

  1. Биржа фриланса
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Завершен14 заявок333 просмотра

Обеспечить защиту сервера Ubuntu и защитить от атак DDOS!

Уже замучались мы со своим сервером когда он постоянно по ночам уходит в останов и не отвечает на коннекты - хостер говорит, что идут атаки DDOS и предлагает нам помощь только в закрытии доступа с определенных IP - но как мы их определим? Да и ведь не могут это быть один или два адреса, наверняка там сотни адресов. Вобщем короче, нужно сделать сервер нормально работающим. Это срочное задание!

Ubuntu
16 лет назад
Director
Семен 
53 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

oceansymphony
Александр 
61 год
19 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$1
3 дня
Все сделано на высоком профессиональном уровне, уже сервер работает как часы. Александром предоставлена постоянная статистика как всех параметров работы сервера, так и попыток атак на сервер - все на очень высоком уровне - видно что работа выполняется очень серьезно и очень точно!
Организация работ на очень высоком уровне, все доступы предоставляются сразу, координация хостинга в выполнении поставленных задач. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

oceansymphony
Александр 
61 год
19 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад