Обеспечить защиту сервера Ubuntu и защитить от атак DDOS! Уже замучались мы со своим сервером когда он постоянно по ночам уходит в останов и не отвечает на коннекты - хостер говорит, что идут ...
Надо наладить Tomcat на VPS хостинге
Необходимо обеспечить функционирование хостинга с следующим по.
MySQL 5.1
JRE 6 Update 14
TOMCAT 6.0.20
ну и в дальнейшем помогать с его настройкой
в качестве базы - www.fvds.ru
Указывайте ваши сроки/стоимость/вопросы
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Есть связка apache+nginx и проксирование. Идет DDOS примерно 15000 конектов на 80 порт. Ваше решение єтой не легкой задачи. сумма и сроки В личку не писать Кто сомневается в своих силах - ...Системное администрирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
Установить настроить mysql. Залить дамп базы данных. (Приватный проект для MMM_Corp)Завершен16 лет назад
Установить и настроить необходимое ПО для работы 15 сайтов. Apache, PHP 5, MySQL 5, PHPmyAdmin, FTP Почта Веб панель Удаленно.Завершен16 лет назад
- $25
Добрый день. Есть БД + VBA скриты на MS ACCESS. нужно перенести с одного компа на другой. При переносе возникает ошибка сan not find project or library. ...Системное администрирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
Даны результаты (в excel документе) замера трафика к 1 - процессорному серверу (обслуживающему 300 пользователей), включая данные по времени обработки запроса сервером. (Кол-во запросов соответствует кол-ву пакетов). Определить: 1. Какой ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно настроить удаленный доступ к видео регистратору который подключен к роутеру ASUS WL-500gP V2,есть выделенный ip. в аську 299232381Закрыт16 лет назад
- $10
Нужно перенести один сайт, вес сайта около 80 GBЗавершен16 лет назад
Есть такой проект http://sourceforge.net/projects/oasis/ Необходимо настроить. На данный момент все установлено , но вылетает ошибка segmentation fault.Закрыт16 лет назад
- $15
Нужно установить два приложения на сервер от компании ispsystem.com DNSmanager BILLmanagerЗавершен16 лет назад