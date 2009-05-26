Надо наладить Tomcat на VPS хостинге

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт7 заявок220 просмотров

Необходимо обеспечить функционирование хостинга с следующим по.

MySQL 5.1

JRE 6 Update 14

TOMCAT 6.0.20

ну и в дальнейшем помогать с его настройкой

в качестве базы - www.fvds.ru

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MySQL
16 лет назад
mkm2
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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