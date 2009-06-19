Требуется поставить кс сервер 47 и 48 протоколов вместе ! на FreeBSD. Или продать уже готовую сборку Пишите 352 249 681 ! жду
Экспорт БД MySQL в текстовый файл по крону
Экспорт отдельных таблиц БД MySQL в текстовый файл по крону - нужна помощь в организации этой затеи. С меня - отзыв, т.к. здесь буквально работы на 15 минут. Скрипт для этого есть, нужно только настроить все.
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