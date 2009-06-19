Экспорт БД MySQL в текстовый файл по крону

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен14 заявок365 просмотров

Экспорт отдельных таблиц БД MySQL в текстовый файл по крону - нужна помощь в организации этой затеи. С меня - отзыв, т.к. здесь буквально работы на 15 минут. Скрипт для этого есть, нужно только настроить все.

MySQL
16 лет назад
turokh
Turokh 
57 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

young_lip
Евгений 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Работал с данным фрилансером. Очевидно, что он является высококвалифицированным специалистом. Мое задание выполнил очень оперативно. Приятный собеседник. :-) Буду обязательно обращаться к нему еще. А также рекомендую Евгения другим заказчикам.

Заявки фрилансеров

young_lip
Евгений 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад