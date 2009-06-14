Настроить роутер D-Link DIR-320

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Завершен4 заявки198 просмотров

Нужна помощь в настройке роутера D-Link DIR-320.

Задача: раздать интернет на 2 ПК. Роутер создает PPTP соединение, но в браузерах клиентов странички не отображаются, сервер не найден.

За помощь готов оставить отзыв. Оплату пока предложить не могу.

Кого заинтересует пишите в личку, или стучите в icq: 569430401

16 лет назад
vividov
Aleks 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

rakovski
Сергей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Сергей очень быстро смог разобраться в проблеме. И за несколько минут решил поставленную задачу. Человек знает свое дело. Спасибо!!! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

rakovski
Сергей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад