Я взяла ВПС и незнаю как с ним обращаться! Мне нужно разместить сайт интернет магазина, я буду продавать свадебную одежду, которую вышиваю сама. Дизайнер мне сделал сайт и говорит что его надо "влить", ...
Настроить роутер D-Link DIR-320
Нужна помощь в настройке роутера D-Link DIR-320.
Задача: раздать интернет на 2 ПК. Роутер создает PPTP соединение, но в браузерах клиентов странички не отображаются, сервер не найден.
За помощь готов оставить отзыв. Оплату пока предложить не могу.
Кого заинтересует пишите в личку, или стучите в icq: 569430401
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