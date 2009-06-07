Инструкция по установке ejabberd 2.0.5 на win 2003

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка145 просмотров

Нужна подробная инструкция по установке ejabberd 2.0.5 на win 2003 с MySQL и AD

MySQL
16 лет назад
molenno
Макс 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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