Порпавить ошибку при импорте базы данных

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки117 просмотров

Здравствуйте.

Таблица базы данных экспортирована, в нее добавлены данные, при попытке ипортировать ее обратно выходит ошибка #1064 - You have an error in your SQL syntax и указывает на строку с & quot;

Нужно поправить прямо сейчас.

Оплата сразу.

Спасибо.

SQL
13 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

adminstation
Виталий 
59 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$2
1 день
Огромное спасибо Виталию, все сделал очень быстро и так как нужно!
Мне очень приятно было работать с Риной. Надеюсь продолжить сотрудничество. Рекомендую!!

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adminstation
Виталий 
59 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад