U=rwx,g=rx,o=rx

Системное администрированиеЗавершен1 заявка299 просмотров
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> umask o+w

> umask -S

u=rwx,g=rx,o=rx

Почему изменения не вступают в силу?

Нужно дать право записи файлов пользователям для правильной работы скрипта на сервере.

Логи:

IO error: Can't open file /ext/sites/.../ajaxpscatadm.pl for write : Permission denied

14 лет назад
dhtml
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
andamasov
Юрий 
38 летИспания
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва
14 лет назад
$5
1 день
Отличная и быстрая настройка сервера. Рекомендую!
Всегда приятно работать с такими закачиками. Четкое задание, оплата вовремя и без проблем. Спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество