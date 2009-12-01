Помощь в настройке Linux

Нужно исправить ошибку при установке модуля LWP::UserAgent. Файл для установки загружается: Загрузка http://www.cpan.org/authors/id/G/GA/GAAS/libwww-perl-5.834.tar.gz (267775 байт) .. Получено 1024 байт (0 %) Получено 27648 байт (10 %) ...
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Помочь с ошибкой из-за которой перестал запускаться cron
Dec 8 04:10:01 vps622 crond[5584]: CRON (root) ERROR: cannot set security context
Dec 8 04:11:01 vps622 crond[32737]: (CRON) error (can't fork)
Dec 8 04:12:01 vps622 last message repeated 5 times
Dec 8 04:12:01 vps622 last message repeated 5 times
Dec 8 04:13:01 vps622 crond[32737]: (CRON) STAT FAILED (cron)
Dec 8 10:23:33 vps622 crontab[32003]: (root) LIST (root)
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