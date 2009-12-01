Помощь в настройке Linux

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок256 просмотров
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Помочь с ошибкой из-за которой перестал запускаться cron

Dec 8 04:10:01 vps622 crond[5584]: CRON (root) ERROR: cannot set security context

Dec 8 04:11:01 vps622 crond[32737]: (CRON) error (can't fork)

Dec 8 04:12:01 vps622 last message repeated 5 times

Dec 8 04:12:01 vps622 last message repeated 5 times

Dec 8 04:13:01 vps622 crond[32737]: (CRON) STAT FAILED (cron)

Dec 8 10:23:33 vps622 crontab[32003]: (root) LIST (root)

Linux
14 лет назад
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
день назад