Freebsd затык производительности

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок277 просмотров
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Есть freebsd 6.2.

Поднятые службы apache, cvs(завернутый чз ssh)

В момент выполнения update любым клиентом, встает колом server, процессы httpd переходят в state UFS.

Сервер лагает, ssh тормозит.

Задача: диагностировать проблему и разрешить ее

FreeBSD
14 лет назад
koalw
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16 лет в сервисе
Был
14 лет назад