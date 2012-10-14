Установка и настройка почтового сервера.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки152 просмотра

необходимо установить и отладить: Exim( устроит) + dovecot + система управления пользователями

13 лет назад
Alexx535
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$50
1 день
Ребята отлично разбираются в вопросе.Проблема решена полностью, четко, качественно, профессионально. Еще раз большое спасибо !
Отлично поработали, заказчик понимает что хочет получить, быстро проверил и оплатил.

Заявки фрилансеров

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад