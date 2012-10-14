Необходимо оптимизировать производительность Битрикса, плюс настроить виртуальный сервер.
Установка и настройка почтового сервера.
необходимо установить и отладить: Exim( устроит) + dovecot + система управления пользователями
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