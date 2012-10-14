Оптимизация Битриса и настройка сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки147 просмотров

Необходимо оптимизировать производительность Битрикса, плюс настроить виртуальный сервер.

13 лет назад
bioimplantat
Сергей 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$200
1 день
Всё сделали быстро и качественно. Спасибо!!!
Отличный заказчик, нормальное ТЗ и требования, моментальная оплата. Было очень приятно работать !

Заявки фрилансеров

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад